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11 травня 2023, 8:36 Читать на русском

lifecell збільшив чистий прибуток у 2,5 раза, але втратив 300 тисяч абонентів

Мобільний оператор lifecell за перший квартал поточного року отримав 515,6 млн грн чистого прибутку проти 209,4 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Мобільний оператор lifecell за перший квартал поточного року отримав 515,6 млн грн чистого прибутку проти 209,4 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2022 року.

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Звіт за перший квартал

Через війну 3-місячна активна база абонентів lifecell зменшилася на 3,4%, до 8,6 млн абонентів (у I кварталі 2022 року — 8,9 млн), однак зросла на 1,2% порівняно з IV кварталом 2022 року.

Дохід мобільного оператора за I квартал збільшився на 16,5% і становив 2,7 млрд грн, показник EBITDA — зріс на 24,2% на річній основі, а маржа EBITDA — з 56% до 59,7%.

Капітальні інвестиції з початку року зменшилися на 10,3%, становлячи 638 млн грн проти 711,6 млн грн минулого року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
11 травня 2023, 11:18
#
Скоро уйдут в минус с такими тарифами и услугами.
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