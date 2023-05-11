11 травня європейська валюта подешевшала на 4 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,04 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Гривня зміцнилася до євро на 4 копійки. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
10 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,08 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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