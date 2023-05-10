ЄС виділяє 20 мільйонів євро на розвиток українських стартапів

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Гранти зможуть отримати стартапи, які:

«Переможці проєкту стануть частиною потужної бізнес-мережі та зможуть вийти на міжнародний ринок», — йдеться в повідомленні.

Подання заявок на участь стартує найближчим часом. Перші переможці отримають фінансування вже цьогоріч.

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