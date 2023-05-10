Європейська інноваційна рада виділила 20 млн євро на підтримку українських стартапів. Понад 200 українських стартапів зможуть отримати до 60 тисяч євро на розвиток інноваційних розробках у межах проєкту Seeds of Bravery. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
ЄС виділяє 20 мільйонів євро на розвиток українських стартапів
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Хто зможе отримати гранти
Гранти зможуть отримати стартапи, які:
- спрямовані на відбудову України;
- розвивають інноваційні технології;
- монетизують наукові винаходи.
«Переможці проєкту стануть частиною потужної бізнес-мережі та зможуть вийти на міжнародний ринок», — йдеться в повідомленні.
Подання заявок на участь стартує найближчим часом. Перші переможці отримають фінансування вже цьогоріч.
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