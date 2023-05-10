«Десять по десять»: Український бізнес представив свою програму розвитку економіки

Спілка українських підприємців (СУП) представила програму розвитку економіки «Десять по десять», яка передбачає зростання ВВП від 10% на рік, йдеться у заяві підприємців, яку оприлюднив співзасновник UBC Group Ігор Гуменний.

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Які умови потрібні бізнесу

В СУП зазначили, що для досягнення цього показника Україні необхідно створити найкращі умови для ведення бізнесу в Європі.

«Єдиний спосіб подолати бідність, повернути людей на батьківщину, вибудувати армію та оборонну промисловість — скачкоподібне економічне зростання ВВП від 10% на рік» — йдеться у заяві спілки.

Підприємці вважають, що зростання на 10% в рік можливе лише через створення нових промислових потужностей, які повністю орієнтовані на експорт.

Представники бізнесу наголосили на необхідності забезпечити: проходження митниці за одну годину в будь-яку країну, швидке відшкодування ПДВ для промислового експорту, а також припинення силового впливу на бізнес.

В СУП також закликали до проведення економічних реформ, зокрема, запровадження нової індустріальної політики із списком пріоритетних напрямків виробництва, зниження ЄСВ, спрощення трудового законодавства та зменшення бюджетних витрат, за винятком оборони та безпеки.

Також, згідно із заявою, бізнес потребує безкоштовного і швидкого підключення до електро- та газових мереж при визначеній сумі інвестицій у нове виробництво, звільнення від більшості податків на 5 років при інвестиції у виробництво, починаючи з визначеної суми, і якомога менше нових регуляцій.

«Нам хочеться бачити Україну через 10 років процвітаючою, відкритою до бізнесу, повноправним членом спільноти європейських держав», — додали підприємці.