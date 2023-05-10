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10 травня 2023, 16:30 Читать на русском

Кількість зареєстрованих в Естонії криптокомпаній скоротилася на 80%

В Естонії майже на 80% скоротилася кількість зареєстрованих криптовалютних компаній. Про це повідомили в Бюро даних боротьби з відмиванням грошей (RAB), пише Forklog.

В Естонії майже на 80% скоротилася кількість зареєстрованих криптовалютних компаній.
Фото: currency.com

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Відмова від ліцензій

Після набуття чинності посиленими вимогами Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму близько 200 компаній відмовилися від своїх бізнес-ліцензій.

Приблизно така сама кількість анулювала RAB через недотримання вимог. Загалом ліцензії відкликали у 389 фірм.

За словами глави відомства Матіса Мяекера, під час продовження дозволів Бюро неодноразово зіткнулося з «підозрілими обставинами», які потенційно можуть вказувати на зв'язок із незаконною діяльністю.

У низці випадків RAB виявило осіб, призначених членами правління або контактними особами, які самі про це не знали, не мали належної ділової репутації та чиї резюме було сфальсифіковано.

Представлені кількома компаніями бізнес-плани містили фінансові прогнози, друкарські помилки та були позбавлені будь-якої логіки.

Документи часто подавалися неправильною естонською мовою — у деяких випадках використовувався неадекватний машинний переклад. Заявки багатьох компаній надходили через тих самих постачальників юридичних послуг.

Закон про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Згідно з чинним законом, криптовалютні компанії, що працюють на території Естонії, повинні володіти мінімальним рівнем капіталу і мати в штаті експертів з дотримання AML-вимог.

Станом на 1 травня 2023 року в Естонії діяло 100 бізнес-ліцензій на надання послуг, пов'язаних із криптовалютами.

Нагадаємо, в 2020 році естонська влада відкликала ліцензії більш ніж у 1000 фірм, які ведуть діяльність у сфері цифрових активів.

У січні 2021 року Мінфін представив законопроект, який посилює вимоги до криптовалютних компаній.

Джерело: Мінфін
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