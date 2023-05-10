Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин та дизпальне

З 9 по 10 травня середня ціна на пальне на українських АЗС зменшилася ще на 7−8 копійок. Зокрема, бензин А-95 подешевшав до 46,16 грн/л, А-95+ — до 48,11 грн/л, дизпаливо — до 44,99 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Державна мережа «Укрнафта» зменшила ціни на всі види пального на 1 грн: бензин А-95 подешевшав до 44 грн/л, А-95+ — до 45 грн/л, дизпаливо — до 44,5 грн/л. На 1 грн також знизила ціни мережа SOCAR.

На станціях UPG на 60 копійок здешевшали лише бензини — до 44,90 грн/л за А-95 і 46,90 грн/л — за А-95+. На 50 копійок пальне здешевшало у мережі «Авантаж» — до 42 грн/л за ДП й бензин А-95.

Столична мережа KLO зменшила ціни на стандартну «п'ятірку» і дизпальне на 70 копійок, до 45,29 і 43,29 грн/л відповідно. Фірмовий «А-95» цієї мережі втратив 1 грн і зараз коштує 46,99 грн/л.

Також ціни на пальне зменшили Neftek, «БРСМ-Нафта», Mango, «Маркет» і «Автотранс».

Варто зазначити, що вчора, 9 травня, на 1−1,5 грн/л пальне подешевшало у мережах ОККО і WOG.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 10 травня, грн/л: