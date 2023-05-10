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10 травня 2023, 15:20 Читать на русском

єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек від банку

Відкривайте картку єВідновлення в ПУМБ Online — отримуйте від держави грошову допомогу, а від банку бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва і ремонту одразу після надходження виплати.

Відкривайте картку єВідновлення в ПУМБ Online — отримуйте від держави грошову допомогу, а від банку бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва і ремонту одразу після надходження виплати.

ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення — державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України — власники нерухомості. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла.

Щоб взяти участь у програмі єВідновлення необхідно:

  • Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно
  • Відкрити картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія
  • Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою єВідновлення у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ
  • Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна
  • Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення від ПУМБ

Власники картки єВідновлення від ПУМБ гарантовано отримають:

  • бонус на відновлення в розмірі 500 грн, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави
  • кешбек категорія єВідновлення + в розмірі 2% на товари для будівництва та ремонту

Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати. Максимальна сума кешбеку — 500 грн на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.

Не зволікайте, відкривайте картку єВідновлення прямо зараз та отримуйте переваги від ПУМБ!

Умови користування коштами на картці єВідновлення:

  • кошти державної допомоги надаються для придбання товарів та послуг виключно у безготівковій формі
  • розрахуватися карткою єВідновлення можна лише за певні категорії товарів. Детальна інформація на сайті програми
  • поповнення, перекази, зняття готівки та оплата інших категорій товарів цією карткою неможливі
  • витратити кошти можна в декілька платежів у різних надавачів послуг
  • оформлення та обслуговування картки єВідновлення — безкоштовне
  • рішення про виплати, незалежно від форми заявки, приймають спеціальні комісії, які створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів
  • гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
10 травня 2023, 15:34
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Те, кто пользуется услугами этого банка приготовтесь — начали *** людей своим финмониторингом. Просят скинуть кучу документов, писать обьяснительные и так далее. Узнать толком в чём проблема нереально — с ними связь только через e-mail, в отделении менеджера и начальство ничем не может помочь, на горячей линии ситуация таже. Начинается всё со звонка, во время которого говорят что до блокировки 3 дня, скиньте нам данные.
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 травня 2023, 15:56
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Коломойский, у тебя же есть
дружественный банк Суркисов,
зачем тебе сдался банк Ахметки.
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