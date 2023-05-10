Чистий прибуток Credit Agricole Group за перший квартал зріс на 23,6%

Частка чистого прибутку французької банківської групи Credit Agricole Group в першому кварталі склала 1,67 млрд євро, що на 23,6% більше, ніж минулого року. Про це йдеться у звіті Credit Agricole Group.

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Базовий чистий прибуток банківської групи склав 1,69 млрд євро, що на 12,6% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.

Чистий прибуток Credit Agricole SA склав 1,23 млрд євро, збільшившись у 2,1 раза порівняно з минулим роком. Базовий чистий прибуток групи становив 1,249 млрд євро, що на 61,1% більше, ніж у попередньому році.

Доходи Credit Agricole Group у першому кварталі зросли на 0,5% порівняно з минулим роком до 8,927 млрд євро. Базовий дохід склав 8,959 млрд євро, що на 1,8% більше, ніж минулого року, завдяки постійній діяльності в усіх бізнес-напрямках.

Доходи Credit Agricole SA зросли на 9,6% порівняно з минулим роком до 6,121 млрд євро.

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