Ринок небанківських послуг у квітні скоротився на понад 30 учасників (інфографіка)

У квітні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на 31 — з 1 347 до 1 316. Про це повідомляє пресслужба Національного банку .

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Хто вибув із реєстру

Зазначається, що з реєстрів виключено: 10 фінансових компаній, один страховик, один ломбард, чотири лізингові компанії, один страховий брокер та одна колекторська компанія добровільно, інші три фінансові компанії — примусово.

Крім того, 12 фінансових компаній виключено з Державного реєстру фінансових установ та у статусі платіжних установ включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Хто працює на ринку

Станом на 30 квітня на небанківському ринку працювали 109 страховиків non-life (у березні було 110) та 12 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 170 ломбардів (був 171), 157 кредитних спілок, 86 лізингових компаній (було 89), 657 фінансових компаній (було 682), 57 страхових брокерів (було 58) та 67 колекторських компаній.

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп та 22 небанківські фінансові групи. Також на платіжному ринку діє 33 платіжні системи, створені резидентами, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них з’явились нові гравці: 13 платіжних установ та 5 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг.