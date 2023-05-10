1000 українських компаній, які отримали найбільший дохід у 2022 році (інфографіка)

Тисяча найбільших підприємств за доходами у 2022 році згенерували майже 6 трильйонів грн. Більшість із них належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу. Основну частину топових підприємств складають компанії, зареєстровані 15−30 років тому. Про це йдеться в спільному дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.

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Доходи у нафтогазовому секторі та електроенергетиці

Найбільші компанії України зі списку топ 1000 забезпечують понад половину загального обсягу доходів усіх підприємств країни. Кожна з найбільших компаній цього списку згенерувала як мінімум 1,25 млрд грн чистого доходу за 2022 р.

Найбільшими за чисельністю секторами великого бізнесу виявились: нафтогазовий сектор (146 компаній), харчова промисловість (129), електроенергетика (105), сільське господарство (102). Дещо більше ніж по 50 компаній серед топових за виручкою діє у таких секторах як: оптова та роздрібна торгівля, хімічна промисловість, а також металургія.

Ті ж самі галузі економіки широко представлені у згаданому ренкінгу за обсягом чистих доходів, але в інакшому порядку. Перше місце займає нафтогазовий сектор (1,3 трильйона грн або 21% від загальних доходів топ 1000), на другому — електроенергетика (17,3%), далі — роздрібна торгівля (8,3%), сільське господарство (8,1%), харчова промисловість (7,7%), металургія (7%).

Коксохімічна промисловість, тютюнове виробництво, вугільна галузь, металургія, попри відносно нижчу кількість великих компаній у першій тисячі, генерують значно вищі рівні доходів у розрахунку на одне підприємство. Основою ж великого бізнесу України досі залишаються галузі, що використовують природні ресурси.

Попри явне зростання ролі сфери інформаційних технологій, секторальний профіль і експортну спеціалізацію України досі визначають агрокомплекс та харчопром, а також такі важкі індустрії як: металургія, хімпром та енергетика.

Концентрація в столиці та промислових центрах

Близько 51,5% від загального обсягу доходів топ 1000 сконцентровано в компаніях зі столичною «пропискою». Окрім Києва із 405 компаніями, ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично знаходяться в промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області.

Внаслідок російської агресії частка в загальних доходах традиційних лідерів тогорічних ренкінгів — Харківської та Донецької областей суттєво знизилась до 11−12 місця: 1,6 % і 1,3% сукупних доходів відповідно.

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