Порт «Ізмаїл» за чотири місяці виконав річний план із вантажопереробки

Морський порт «Ізмаїл» на початку травня виконав річний план з вантажопереробки в обсязі 6,19 млн тонн. Це рекордні за всю історію існування порту темпи виконання річних показників. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

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Як зазначили в Адміністрації, найбільші обсяги з обробки вантажів демонструють оператори: ДП «Ізмаїльській морський торговельний порт» (2,66 млн тонн), ПрАТ «Дунайсудноремонт» (1,29 млн тонн) та ПрАТ «ІРП «Дунайсудносервіс» (805 тис. тонн).

На першій позиції в номенклатурі вантажів морського порту «Ізмаїл» за обсягами перевантаження — хлібні вантажі, на другій — інша агропродукція (олія, шрот, соняшник), на третій — катуни.

Потужності порту з експорту агропродукції збільшились завдяки введенню в дію причалів для вантажних операцій із зерновими та рослинною олією новими операторами терміналів — ВАТ «Дунайсудносервіс», ПрАТ «Дунайсудноремонт», ПрАТ «ІЦКК», а також за рахунок будівництва нового терміналу ТОВ СП «Нібулон».

"Збільшенню пропускної спроможності морського порту «Ізмаїл», який сьогодні обробляє суттєву частку українського експорту, сприяло відновлення судноплавства у гирлі Бистре, збільшення акваторії МП «Ізмаїл», та проведенні днопоглиблювальних робіт в акваторії порту. Дунайський кластер — це ключовий альтернативний шлях експорто-імпортної логістики, який є пріоритетним для подальшого розвитку для ДП «АМПУ», — підкреслив голова АМПУ Юрій Литвин.

Нагадаємо

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що Україна отримала додатково $1,5 млрд від портів на Дунаї після звільнення острова Зміїний.