Ринки знижуються в очікуванні виходу даних щодо інфляції в США: що потрібно знати вранці

Американські акції знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 0,5%, високотехнологічний Nasdaq — 0,6%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%. Невизначеність щодо економічної ситуації в США зберігається, тому настрої на Уолл-Стріт залишаються обережними.

Торги проходили напередодні публікації ключових даних щодо індексу споживчих цін в Америці за квітень. Опитані Dow Jones аналітики прогнозують, що за підсумками квітня інфляція у США становитиме 0,4% порівняно з попереднім місяцем або 5% у річному вираженні.

Інвестори також стежать за останніми новинами щодо стелі державного боргу США. Американська влада має дійти узгодженого рішення до 1 червня, щоб країна уникла дефолту.

Уолл-стріт попереджає владу США про «немислимі» наслідки дефолту

Деякі з найбільш впливових людей на Уолл-стріт, включаючи нинішніх і колишніх керівників із Goldman Sachs і JPMorgan, попередили про «немислимі» довгострокові наслідки дефолту США і вважають, що ліміт держборгу, можливо, доведеться скасувати назавжди.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону переважно знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,4%, японський Nikkei подешевшав на 0,4%, південнокорейський Kospi впав на 0,3%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 1 % та 0,4% відповідно, а сінгапурський STI практично не змінився.

Інвестори в Азії також зберігають обережний настрій напередодні виходу нових даних щодо інфляції в США. Учасники ринку стурбовані тим, що якщо інфляція не покаже суттєвого уповільнення, то зниження відсоткових ставок цього року, ймовірно, не станеться.

Число корпоративних дефолтів у США досягло рекорду з 2010 року

За даними S&P Global, з початку 2023 року кількість збанкрутілих американських компаній досягла 236, що є максимумом за останні 13 років, а також удвічі більше порівняно з 2022 роком.

При цьому у березні було подано 70 заяв про банкрутство, а у квітні - 54.

Останні великі компанії, які оголосили про банкрутство: Whittaker, Clark & Daniels, Bed Bath & Beyond, LTL Management (дочірня компанія Johnson & Johnson) та SVB Financial Group.

Ера дешевих грошей добігає кінця, і американські компанії відчувають на собі вплив високих процентних ставок та високого рівня інфляції, зауважує Reuters.