Минулої доби українські захисники ліквідували ще 690 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 196 310 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
690 російських окупантів, 2 танки та 15 ракет. Втрати ворога за 9 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 196 310 (+690) осіб ліквідовано,
- танків — 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7275 (+18) од,
- артилерійських систем — 3039 (+8) од,
- РСЗВ — 555 (+1) од,
- засоби ППО — 308 (+1) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2624 (+6),
- крилаті ракети — 970 (+15),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5974 (+5) од,
- спеціальна техніка — 389 (+1).
Джерело: Мінфін
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