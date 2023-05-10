Фонда гарантування пустить з молотка активи 10 банків-банкрутів. Хто у списку

Протягом поточного тижня, 8−12 травня, Фонд гарантування вкладів фізосіб запланував продаж активів 10 банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить майже 8,46 млрд грн. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

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Зокрема, виставлено на продаж права вимоги щодо кредитів на 8,1 млрд грн, а також об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші кошти на 308,2 млн грн.

Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 45,2 млн грн.

Активи яких банків продаватимуть

Заплановано продаж активів:

МР Банку на суму 3,74 млрд грн

Промінвестбанку — на 2,52 млрд грн

Мегабанку — на 1,57 млрд грн

Банку «Земельний капітал» — на 289,3 млн грн

Банку «Січ» — на 152 млн грн

Златобанку — на 99,6 млн грн

Місто Банку — на 65,2 млн грн

Банку «Аркада» — на 26,9 млн грн

Дельта Банку — на 1,7 млн ​​грн

Фідобанку — на 1,4 млн грн.

Виручені від продажу активів кошти спрямують на розрахунок з кредиторами.