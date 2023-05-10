Компанія Namsen Limited, що належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів Kernel Андрію Веревському (володіє 41,29% голосуючих акцій), викупить у міноритарних акціонерів 36% акцій агрохолдингу. Про це йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі.
Веревський викупить у міноритаріїв акцій Kernel на близько $122 мільйона
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Що відомо про викуп
Буде викуплено 30 248 449 акцій із заявлених Namsen 52 057 219, повідомила уповноважена брокерська компанія Trigon Dom Maklerski.
Ціна викупу — 18,5 злотих за акцію (близько $4). Розрахунок заплановано провести 12 травня. Замовлення на продаж приймались з 31 березня по 4 травня.
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