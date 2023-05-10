Місцевим бюджетам у квітні перерахували 12,9 мільярда гривень

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Скільки отримали бюджети

«У квітні 2023 року уряд забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,9 млрд грн, зокрема: базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань; додаткові дотації перераховані в сумі 2,2 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у березні залишилась реверсна дотація в обсязі 0,3 млрд грн, яка не перераховувалась до держбюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-квітень 2023 року збільшились на 44,8 млрд грн і станом на 1 травня становлять 160,2 млрд гривень. Обсяг залишків коштів зріс у всіх регіонах України.

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