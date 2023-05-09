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9 травня 2023, 18:01 Читать на русском

Індексація пенсій: кому з українців можуть підвищити виплати на 20%

У липні в Україні певним групам пенсіонерів підвищать пенсії майже на 20%. Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус в інтерв'ю «ТСН».

У липні в Україні певним групам пенсіонерів підвищать пенсії майже на 20%.

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Що очікувати пенсіонерам

«Цього року вже проведено індексацію пенсій і заплановано проведення кількох масових перерахунків пенсій. Із 1 березня на коефіцієнт збільшення 1,197 було проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ та „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, збільшено розміри мінімальних пенсій з інвалідності військовослужбовцям і постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи», — заявив Капінус.

Він розповів, що також уже зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат тим, хто має повний страховий стаж. За даними посадовця, під час індексації в березні держава перерахувала пенсійні виплати 10,5 млн громадян.

Читайте: Нова пенсійна реформа: хто і як виплачуватиме пенсії українцям

«Також від 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат особам із інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», — сказав Капінус.

Очільник Пенсійного фонду розповів, що українським пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахують пенсії від 1 квітня. Також в Україні від 1 липня планують провести індексацію на 19,7% пенсій, призначених законами «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lamo
Lamo
9 травня 2023, 18:35
#
«Також від 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат особам із інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», — сказав Капінус.
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