Європарламент підтримав скасування мит на товари з України ще на рік

За його словами, під час пленарного засідання відповідне рішення підтримали 537 депутатів, тоді як 42 парламентарі проголосували «проти» і ще 38 «утримались».

Нагадаємо

27 квітня Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт.

За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На Євросоюз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році.

Україна є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.