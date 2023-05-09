Європейський парламент 9 травня проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік. Про це написав журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.
Європарламент підтримав скасування мит на товари з України ще на рік
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За його словами, під час пленарного засідання відповідне рішення підтримали 537 депутатів, тоді як 42 парламентарі проголосували «проти» і ще 38 «утримались».
Нагадаємо
27 квітня Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт.
За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На Євросоюз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році.
Україна є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.
Джерело: Мінфін
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