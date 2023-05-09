НБУ дозволив небанківським установам порушувати строки подання фінансової звітності у 2023 році

Національний банк відповідно до закону «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» продовжив термін дії незастосування заходів впливу за несвоєчасне подання небанківськими установами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Регулятор і надалі не застосовуватиме заходи впливу за несвоєчасне подання небанківськими установами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності у 2023 році також через поступову імплементацію страховиками МСФЗ 17 «Страхові контракти».

Нацбанк нагадав, що починаючи з 1 січня 2023 року, обов’язковим для застосування на страховому ринку є Міжнародний стандарт фінансової звітності 17 «Страхові контракти».

Однак в умовах воєнного стану фінансові та часові ресурси страховиків, необхідні для розроблення та впровадження нових процедур, ІТ-рішень, процесів з метою імплементації МСФЗ 17 «Страхові контракти», обмежені.

Водночас більша частина страховиків мають складнощі з переналаштуванням облікових та ІТ-систем, наявністю кваліфікованих кадрів для розроблення відповідної облікової політики, методики та моделей щодо розрахунку відповідальності за страховими контрактами, зі зміною підходів до формування фінансової звітності та розрахунку ключових показників.

Для страховиків, які не встигли імплементувати МСФЗ 17 «Страхові контракти», регулятор уточнив перелік документів, що подаються ними для отримання ліцензії на новий вид страхування.

Так, у пакеті документів для отримання ліцензії на новий вид страхування протягом 2023 року страховики подають:

звітність, визначену правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затвердженими постановою правління Нацбанку від 25 листопада 2021 року № 123 (далі - правила № 123) замість фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, включаючи МСФЗ 17 «Страхові контракти»;

звіт суб'єкта аудиторської діяльності, який згідно із законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, про надання впевненості щодо звітних даних страховика, складених згідно з правилами № 123 станом на останню звітну дату, підготовлений відповідно до міжнародних стандартів аудиту, замість аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності страховика або аудиторського звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності страховика.

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