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9 травня 2023, 14:58 Читать на русском

Сімейні офіси втрачають інтерес до криптовалюти — опитування

2023 року кількість «потенційно зацікавлених» у криптовалюті сімейних офісів скоротилася з 45% до 12%. Про це свідчать дані опитування Goldman Sachs.

2023 року кількість «потенційно зацікавлених» у криптовалюті сімейних офісів скоротилася з 45% до 12%.
Фото: pixabay.com

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В опитуванні брали участь 166 сімейних офісів — компанії, до обов'язків яких належить вирішення цілої низки завдань однієї сім'ї: управління інвестиціями, юридичний та податковий супровід, ведення звітності за діловими партнерами тощо.

Загалом приблизно 26% фірм інвестують у криптовалюту — порівняно з 16% у 2021 році. Однак кількість тих, хто не цікавиться цим класом активів, також зросла з 39% до 62%.

Основною причиною інвестицій у криптосектор, включаючи стейблкоїни та NFT, респонденти назвали «віру в силу технології блокчейну».

Найнегативнішим регіоном став EMEA (Європа, Близький Схід та Африка). Лише 16% сімейних офісів інвестували у криптовалюту, при цьому 79% не мають наміру цього робити.

Частка сімейних офісів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що працюють із цифровими активами, досягла 30%. Інші 27% лише планують у майбутньому долучитися до цієї сфери, а 43% — не зацікавлені у цьому.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що, за даними опитування Paxos, більшість американців (75% респондентів) тією чи іншою мірою вірять у цифрові активи, попри крах FTX.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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