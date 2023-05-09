Через обстріли без світла частина споживачів у шести областях — Міненерго

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Пошкодження внаслідок обстрілів

«Енергетична інфраструктура країни не зазнала пошкоджень через масований обстріл крилатими ракетами, який ворог здійснив на світанку 9 травня. Проте частина споживачів у 6 областях залишаються без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває терор прифронтових територій. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 21,5 тисячі споживачів. Більшість із них — це абоненти у Запорізькій та Херсонській областях. Загалом енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.

Ракетний обстріл

Росіяни за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 ракети знищила протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України.