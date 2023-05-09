Минулої доби українські захисники ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 195 620 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
650 російських окупантів, 4 танки та 8 ракет. Втрати ворога за 8 травня
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 3734 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7258 (+4) од,
- артилерійських систем — 3031 (+13) од,
- РСЗВ — 554 (+0) од,
- засоби ППО — 307 (+1) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2618 (+4),
- крилаті ракети — 955 (+8),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5969 (+11) од,
- спеціальна техніка — 388 (+4).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі