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9 травня 2023, 10:12 Читать на русском

Бюджет недоотримав $1 мільярд від трьох підакцизних товарів — Гетманцев

На сьогодні втрати надходжень до бюджету від трьох підакцизних товарів — спирт, пальне та тютюн — оцінюються щонайменше в $1 млрд. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На сьогодні втрати надходжень до бюджету від трьох підакцизних товарів — спирт, пальне та тютюн — оцінюються щонайменше в $1 млрд.

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Втрати бюджету

«Загалом втрати надходжень від трьох підакцизних товарів оцінюю щонайменше в один мільярд доларів. Розв'язання проблеми бачимо в об'єднанні зусиль і відповідальності всіх правоохоронних органів із визначенням чітких строків», — зазначив він.

Гетманцев наголосив, що ситуація на ринку підакцизних товарів складна: продовжують роботу організовані злочинні групи, збільшився об'єм нелегального спирту, деякі виробники контролюються росіянами, податкове навантаження різних суб'єктів відрізняється у кілька разів.

«Не даємо оцінки роботі правоохоронних органів. Там поки що всі нові люди, але точно дамо, якщо заходи з рішення не будуть реалізовані своєчасно», — додав очільник комітету.

Нагадаємо

За січень — квітень державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 252,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 310,3 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень — квітень 2023 року дефіциту 560,1 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+56
TAN72
TAN72
9 травня 2023, 10:33
#
Толи еще будет, чем больше налог и цены, тем больше контрабанды или отказ от употребления 😉
+
+45
zig4free
zig4free
9 травня 2023, 10:33
#
Сами по себе акцизы — узаконенный преступных налог, за который конечном счете платит потребитель нищей страны.

В итоге будут покупать либо контрабас, либо самогон, а еще хуже паленку.
+
+45
SZlats
SZlats
9 травня 2023, 10:35
#
Ну, а оно не допускает что кто банально бросил так как дорого или стал покупать меньше и что это за призывы к маски шоу… Как сложно признать что постоянные поднимания ставок акцизов перестали себя окупать все где-то виноваты … профессор))))))))
+
+15
geese
geese
9 травня 2023, 11:17
#
Там совсем тупые что-ли? Да пусть правоохранители работает, не берут взятки и не будет серых схем. А так да, давайте свалим все налоги на народ.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 травня 2023, 11:46
#
А помічник та соратник Сівковича до сих пір не просто на волі, а ще й на високій посаді. Сюр.
+
0
zevs1
zevs1
9 травня 2023, 11:46
#
Тут всё не сложно, из страны выехали по причине войны ориентировочно 10млн граждан соответственно упало потребление и производство, а у госаппарата апетиты остались те же вот в чём проблема.
Гетманцев озвучил сумму.
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