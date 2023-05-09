Бюджет недоотримав $1 мільярд від трьох підакцизних товарів — Гетманцев

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«Загалом втрати надходжень від трьох підакцизних товарів оцінюю щонайменше в один мільярд доларів. Розв'язання проблеми бачимо в об'єднанні зусиль і відповідальності всіх правоохоронних органів із визначенням чітких строків», — зазначив він.

Гетманцев наголосив, що ситуація на ринку підакцизних товарів складна: продовжують роботу організовані злочинні групи, збільшився об'єм нелегального спирту, деякі виробники контролюються росіянами, податкове навантаження різних суб'єктів відрізняється у кілька разів.

«Не даємо оцінки роботі правоохоронних органів. Там поки що всі нові люди, але точно дамо, якщо заходи з рішення не будуть реалізовані своєчасно», — додав очільник комітету.

Нагадаємо

За січень — квітень державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 252,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 310,3 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень — квітень 2023 року дефіциту 560,1 млрд гривень.