Україна отримала додатково $1,5 мільярда від Дунайських портів

Україна додатково заробила $1,5 млрд після звільнення у червні минулого року острова Зміїний та відкриття гирла Бистре для судноплавства у дельті Дунаю. Про це написав віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков у колонці для видання NV Бізнес.

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«Після звільнення острова Зміїний відкриття гирла Бистре дозволило збільшити пропускну спроможність портів Дунайського кластера втричі — до 9 суден на добу. Ефект для держави становив орієнтовно 10 млн додаткових тонн вантажів на рік. Також після відкриття гирла Бистре на 30% знизилася ставка фрахту», — написав Кубраков.

Також Україна у березні 2023 року привела у відповідність до історичних експлуатаційних характеристик українську ділянку річки Дунай та провела днопоглиблення біля портових причалів, що дало можливість прийняти ще більше суден та вантажів.

«Результат не забарився — довівши максимальну осадку до 6,5 метра з 3,9 метра, Дунайські порти досягли рекордних 12 суден і 90 000 тонн на добу. Це ще додатково додає десятки мільйонів доларів щомісяця в економіку держави», — написав Кубраков.

Він додав, що портам вдалося розвинути свою експортну спроможність завдяки запуску додаткових потужностей та обробки нової номенклатури вантажів.

Віцепрем'єр визнає, що цих кроків держави та держпідприємств не достатньо, щоб повністю реалізувати потенціал Дунайських портів. Потреба в інвестиціях становить щонайменше $120 млн, і виключно силами держави їх залучити не вдасться.