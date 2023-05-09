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9 травня 2023, 8:35 Читать на русском

Нацбанк призначив директора нового департаменту, створеного на вимогу МВФ

Національний банк за результатами конкурсного відбору призначив Андрія Котюжинського директором новоствореного департаменту інтегрованого нагляду за банками. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк за результатами конкурсного відбору призначив Андрія Котюжинського директором новоствореного департаменту інтегрованого нагляду за банками.
Фото: bank.gov.ua

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Що відомо про департамент

Департамент створено наприкінці квітня відповідно до зобов'язання підписаного меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) від 24 березня 2023 року.

Котюжинський має 16-річний досвід роботи у фінансовій сфері. З серпня 2022 року обіймав посаду першого заступника голови правління Банк Кредит Дніпро. До цього працював в ОТП Банку та Банку Форум.

Його підрозділ виконуватиме не лише всі функції реорганізованого Департаменту банківського нагляду, а й функції нагляду за учасниками ринку платіжних послуг, пояснюють НБУ.

Департамент інтегрованого нагляду за банками входить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якої є заступник голови Національного банку Дмитро Олійник.

«Удосконалення нашої наглядової функції, підвищення її ефективності має сприяти подальшому розвитку в Україні прозорого, відповідального та сталого фінансового сектору», — прокоментував Олійник.

Джерело: Мінфін
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