Нацбанк призначив директора нового департаменту, створеного на вимогу МВФ

Національний банк за результатами конкурсного відбору призначив Андрія Котюжинського директором новоствореного департаменту інтегрованого нагляду за банками. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо про департамент

Департамент створено наприкінці квітня відповідно до зобов'язання підписаного меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) від 24 березня 2023 року.

Котюжинський має 16-річний досвід роботи у фінансовій сфері. З серпня 2022 року обіймав посаду першого заступника голови правління Банк Кредит Дніпро. До цього працював в ОТП Банку та Банку Форум.

Його підрозділ виконуватиме не лише всі функції реорганізованого Департаменту банківського нагляду, а й функції нагляду за учасниками ринку платіжних послуг, пояснюють НБУ.

Департамент інтегрованого нагляду за банками входить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якої є заступник голови Національного банку Дмитро Олійник.

«Удосконалення нашої наглядової функції, підвищення її ефективності має сприяти подальшому розвитку в Україні прозорого, відповідального та сталого фінансового сектору», — прокоментував Олійник.