Євро подорожчало на 8 копійок. Офіційний курс валют

9 травня європейська валюта подорожчала на 8 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,34 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

8 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,26 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та у продажу.

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