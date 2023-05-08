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8 травня 2023, 18:15 Читать на русском

Американський Qualcomm купив ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів

Американський виробник мікрочипів Qualcomm поглинув Autotalks, ізраїльського виробника мікросхем, який створює напівпровідники та системи на основі технології a-chip для забезпечення безпеки автомобілів. Про це пише Forbes з посиланням на TechCrunch.

Американський виробник мікрочипів Qualcomm поглинув Autotalks, ізраїльського виробника мікросхем, який створює напівпровідники та системи на основі технології a-chip для забезпечення безпеки автомобілів.
Фото: forklog.com

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Що відомо

Qualcomm робить довгострокову ставку на автомобільний сектор як на прибуткову клієнтську базу для своїх чипів та повʼязаних із ними комунікаційних технологій.

Технологія Autotalks використовується в датчиках, які допомагають транспортним засобам (наприклад, велосипедам, автомобілям) та їхнім водіям виявляти дорожні небезпеки, такі як зустрічні транспортні засоби у сліпих зонах водія; вона також звʼязується з іншими транспортними засобами, використовуючи сумісні технології підвищення швидкості відгуку.

Qualcomm заявила, що планує інтегрувати комунікаційну технологію Autotalks V2X у свій портфель цифрових шасі Snapdragon.

Умови придбання не розголошуються, але джерело, близьке до угоди, повідомляє, що йдеться про $350−400 млн.

«Ми розраховуємо на спільну роботу над створенням глобальних рішень V2X, які допоможуть скоротити час виходу на ринок та забезпечити масове впровадження цієї надзвичайно важливої технології безпеки», — сказав Накул Дуггал, старший віцепрезидент Qualcomm Technologies.

Нагадаємо

У січні минулого року стало відомо, що Qualcomm поглинув українську компанію Augmented Pixels, що спеціалізується на доповненій реальності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 травня 2023, 19:10
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— Изя, а скоко будєт дваждьі два? — А мьі пакупаєм или продайом? Інша відповідь, 3−4, десь так, ну максимум 5. Так і тут, 350−400 млн.
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