Курс валют на вечір 8 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та у продажу.

Валюта Відкриття 8 травня Закриття 8 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,40/40,79 40,38/40,77 2/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,35−37,75 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,70, євро — 41,41−41,60 грн.

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