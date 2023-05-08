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8 травня 2023, 15:16 Читать на русском

Росія знову заблокувала «зернову ініціативу». 90 суден в очікуванні інспекції

Російська федерація в черговий раз фактично зупинила «Зернову ініціативу», відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої Угоди. Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури у фейсбуці.

Російська федерація в черговий раз фактично зупинила «Зернову ініціативу», відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.
Фото: focus.ua

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Блокування суден

В міністерстві зазначили, що деструктивна політика росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені. Експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

Україна категорично не приймає намагання росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу Ініціативу.

«Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

5 травня в ООН повідомили, що у Стамбулі не вдалося погодити дозволи для нових суден «зернового коридору».

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не шукає зацікавленості РФ у продовженні «зернової угоди», а очікує на виконання домовленостей з партнерами з цієї ініціативи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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