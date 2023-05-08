Нацбанк оштрафував ТОВ «Фінансова компанія «Ріальто» (працює під брендом «Мonetka») на 51 тисячу гривень за порушення вимог законодавства до етичної поведінки під час взаємодії зі споживачами щодо урегулювання простроченої заборгованості. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Мonetka
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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 травня.
Що порушила фінкомпанія
«Йдеться про порушення додаткових вимог щодо взаємодії зі споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості, визначених Положенням…, яке затверджене постановою правління Національного банку від 4 серпня 2022 року № 170», — зазначається у повідомленні.
За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ «Фінансова компанія «Ріальто» засноване у лютому 2020 року, її власником та директором вказаний Сергій Картамишев.
Нагадаємо
Національний банк у квітні застосував до 3 банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
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