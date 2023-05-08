Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Мonetka

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 травня.

Що порушила фінкомпанія

«Йдеться про порушення додаткових вимог щодо взаємодії зі споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості, визначених Положенням…, яке затверджене постановою правління Національного банку від 4 серпня 2022 року № 170», — зазначається у повідомленні.

За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ «Фінансова компанія «Ріальто» засноване у лютому 2020 року, її власником та директором вказаний Сергій Картамишев.

Нагадаємо

Національний банк у квітні застосував до 3 банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

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