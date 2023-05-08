Нафтогаз з початку року сплатив до держбюджету понад 30 мільярдів

За перші 4 місяці року група Нафтогаз сплатила до держбюджету понад 30 мільярдів гривень податків. Про це повідомляє пресслужба Нафтогаз.

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Сплата податків

У компанії зазначили, що податки сплачені групою Нафтогаз становлять 15% усіх податкових надходжень до бюджету за цей період.

«Попри війну і викликані нею наслідки, Група Нафтогаз залишається одним з найбільших платників податків в Україні та надійною підтримкою для держскарбниці. Тільки у квітні ми акумулювали 6,2 млрд грн податків, що становить майже 13% від усіх податкових надходжень державного бюджету країни», — прокоментував голова правління НАКу Олексій Чернишов.

Станом на 1 травня 2023 року Група Нафтогаз сплатила майже 33 млрд грн до зведеного бюджету України (державного та місцевих бюджетів).