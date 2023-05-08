Ціни на нафту незначно зросли 8 травня. Трейдери зберігають обережність, незважаючи на відступ побоювання щодо рецесії в США, яка призвела до зниження цін протягом трьох тижнів поспіль. Про це пише Reuters.
Нафта подорожчала до $75 за барель
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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% — до 75,41 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,2% до 71,46 долара.
«Відскок нафти пішов за поверненням зростання акцій енергетичних компаній на Уолл-стріт минулої п'ятниці після того, як США опублікували сильні дані щодо зайнятості, які послабили побоювання з приводу економічної рецесії, що насувається, яка призвела до розпродажів на початку тижня», — сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets
Побоювання, що банківська криза в США уповільнить економіку і знизить попит на паливо у найбільшій у світі країні-споживачі нафти, призвели до зниження еталонного показника Brent минулого тижня на 5,3%, тоді як WTI впала на 7,1%.
Однак хороший звіт про зайнятість у США за квітень, слабкіший долар та очікування скорочення поставок на наступному ОПЕК+ у червні допомогли індексам відновитися приблизно на 4% у п'ятницю.
«Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися, оскільки трейдери енергоресурсів чекають, чи ОПЕК+ не просигналізує, що вони готові ще більше скоротити видобуток», — сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.
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