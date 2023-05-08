Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 194 970 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів, 7 танків та 42 БПЛА. Втрати ворога за 7 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7253 (+5) од,
- артилерійських систем — 3018 (+8) од,
- РСЗВ - 554 (+0) од,
- засоби ППО — 306 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2614 (+42),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5958 (+6) од,
- спеціальна техніка — 384 (+4).
Джерело: Мінфін
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