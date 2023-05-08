Саудівська Аравія знизила ціни на сиру нафту для клієнтів в Азії (на своєму основному ринку), повідомив Bloomberg.
Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для ключових ринків в Азії
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Зниження ціни
Вартість основного сорту Arab Light скоротилася на 25 центів щодо травневої ціни і тепер становить $2,55 понад регіонального еталону, повідомило агентство.
Опитані Bloomberg нафтопереробники та трейдери очікували значного зменшення — на 45 центів.
При цьому для європейських клієнтів держкомпанія Saudi Aramco навпаки збільшила всі розцінки, а для США більшість цін не змінилися, пише Bloomberg.
На Азію припадає близько 60% експорту Saudi Aramco сирої нафти — більша частина виробляється за довгостроковими контрактами, ціни за якими переглядаються щомісяця.
Найбільші азіатські клієнти Саудівської Аравії — це Китай, Японія, Південна Корея та Індія.
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