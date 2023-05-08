Влада Ліхтенштейна хоче запровадити криптовалюту біткоїн в якості способу оплати за державні послуги. Про це повідомив глава уряду Ліхтенштейну Даніель Ріш в газеті «Handelsblatt».
Ліхтенштейн планує частково легалізувати біткоїн
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Запровадження біткоїна
«Можливість оплати за допомогою біткоїна наближається», — заявив він. При цьому він не назвав конкретних термінів.
Згідно з поточним станом планування, цілком ймовірно, що князівство буде приймати депозити в біткоїнах і негайно обмінювати їх на національну валюту, швейцарський франк, вважає Ріш, який також є міністром фінансів князівства на додаток до своєї посади глави уряду.
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Ріш також не виключив, що держава може інвестувати частину своїх резервів у біткоїн.
Завдяки прямому обміну князівство буде звільнено від цінових ризиків, пов’язаних з коливаннями курсу криптовалюти.
Наразі князівство має бюджетний резерв у розмірі 2,2 мільярда швейцарських франків, що еквівалентно 2,5 річному бюджету.
Ріш доручив групі експертів вивчити, чи можна частину цього резерву також інвестувати в криптовалюти. Висновки робочої групи наразі деталізуються.
Нагадаємо
Ліхтенштейн є дружньою до криптовалют юрисдикцією. У 2019 році парламент країни ухвалив закон про блокчейн (Liechtenstein Blockchain Act), який створив регульоване середовище для постачальників пов'язаних із цифровими активами послуг.
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