Чотири прифронтові області отримають додаткові 3 мільярди — Шмигаль

Кабмін затвердив другий етап розподілу додаткової дотації для органів місцевого самоврядування в обсязі 3,1 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на потреби обласних бюджетів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей та 516 бюджетів територіальних громад. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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У держбюджеті України на 2023 рік передбачено 24 млрд гривень на додаткову дотацію місцевим бюджетам для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією рф.

Відповідно до прийнятого розпорядження органи місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях, отримають додаткове фінансування для ефективного здійснення своїх повноважень та забезпечення першочергових потреб на місцевому рівні.

Розподіл додаткової дотації буде здійснюватися щокварталу між місцевими бюджетами з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб.

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