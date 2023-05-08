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8 травня 2023, 9:03 Читать на русском

Обсяги венчурних інвестицій в Європі суттєво скоротились — KPMG

Кількість угод та загальний обсяг венчурних інвестицій в Європі скорочуються четвертий квартал поспіль — з $15,7 млрд у четвертому кварталі 2022 року до $9,8 млрд у першому кварталі 2023 року. Про це йдеться у дослідженні KPMG.

Кількість угод та загальний обсяг венчурних інвестицій в Європі скорочуються четвертий квартал поспіль — з $15,7 млрд у четвертому кварталі 2022 року до $9,8 млрд у першому кварталі 2023 року.
Фото: delo.ua

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Венчурні інвестори стають вимогливими

У першому кварталі 2023 року венчурні інвестори в Європі поводилися дедалі обережніше, посилюючи контроль над своїми портфельними компаніями, ретельно вивчаючи їхні корпоративні бюджети, змушуючи скорочувати витрати та підвищувати ефективність, а також вимагаючи від них звітувати про виконання погоджених планових показників.

Впродовж наступних декількох кварталів венчурні інвестори можуть почати вибирати між своїми портфельними компаніями, відмовляючись від подальших інвестицій у компанії, які, на їхню думку, не зможуть утриматися на ринку.

Уряди розширюють підтримку стартапів

У першому кварталі 2023 року в Європі було започатковано кілька державних ініціатив, що мали на меті підтримати розвиток стартапів. В бюджеті Великої Британії передбачено 3,5 мільярда фунтів стерлінгів, які допоможуть країні стати науково-технологічною супердержавою, зокрема фінансування для підтримки розвитку суперкомп'ютерів нового покоління та досліджень у сфері штучного інтелекту (ШІ). Крім того, Велика Британія оприлюднила офіційний документ про правове регулювання питань ШІ.

Протягом цього кварталу уряд Німеччини також заснував фонд у розмірі 1 мільярд євро для підтримки компаній на стадії розвитку в сфері глибоких технологій (deeptech) та кліматичних технологій (climatetech).

А Європейський інвестиційний банк та п'ять країн-членів ЄС оголосили про створення Ініціативи європейських технічних чемпіонів (ETCI) — фонду в розмірі $3,75 млрд для подолання дефіциту фінансування та підтримки компаній, що знаходяться на пізніх стадіях розвитку (late-stage growth) в регіоні.

Інвестиції венчурного капіталу в Великій Британії в першому кварталі 2023 року скоротились проти першого кварталу минулого року

Після значного уповільнення в четвертому кварталі 2022 року, спричиненого глобальними проблемами та нестабільною внутрішньополітичною ситуацією, в першому кварталі 2023 року венчурні інвестиції у Великій Британії залишалися на низькому рівні, особливо проти показників першого кварталу 2022 року.

У майбутньому розвиток технологій B2B, ймовірно, залишиться ключовим рушієм інвестицій не лише в таких сферах, як фінансові та медичні послуги, але й у всіх галузях, які тільки можна уявити.

Настрої інвесторів у Великій Британії дещо змінилися в першому кварталі поточного року; з'явився обережний оптимізм стосовно того, що найгірші періоди нестабільності на ринку, можливо, залишилися позаду. Очікується, що у другому кварталі 2023 року обсяги венчурних інвестицій залишатимуться незначними, але є надія, що в другій половині року активність інвесторів дещо відновиться.

Альтернативна енергетика — привабливий напрямок для інвестування в Німеччині

У першому кварталі поточного року обсяги венчурних інвестицій у Німеччині залишались незначними проти історичних максимумів, незважаючи на дві найбільші в Європі угоди, як то залучення інвестицій у розмірі $228 млн від лізингової компанії Enpal, що спеціалізується на альтернативній енергетиці, та $151 млн від інвестиційної платформи прямих інвестицій Moonfare.

Корпоративні інвестори в Німеччині залишалися активними, хоча й проявляли значно більшу обережність, ніж у попередніх кварталах, зосереджуючи свою енергію, увагу та інвестиції лише на стартапах з чітко визначеною цінністю.

Невизначеність в Ізраїлі змушує венчурних інвесторів утримуватися від інвестування

У першому кварталі поточного року обсяг венчурних інвестицій в Ізраїлі залишався незначним, оскільки глобальні та внутрішні макроекономічні та ринкові виклики спричинили суттєву непевність.

Враховуючи нестабільну політичну ситуацію в Ізраїлі, венчурні інвестиції в країну, швидше за все, залишатимуться незначними в другому кварталі 2023 року.

Ірландія продовжує залучати широкий спектр інвестицій

Протягом першого кварталу 2023 року різноманітні стартапи продовжували залучати венчурне фінансування в Ірландії, хоча й у відносно невеликих обсягах.

Скандинавський регіон розпочав рік спокійно

Перший квартал поточного року був дуже спокійним з точки зору венчурних інвестицій у країнах Скандинавії. Залучення $135 млн данською біотехнологічною компанією Hemab Therapeutics стало найбільшим раундом фінансування за квартал, підкресливши зростаючий потенціал біотехнологічного сектору в регіоні.

Інші угоди з венчурним капіталом протягом першого кварталу 2023 року були значно скромнішими — переважно у розмірі менш як $20 млн — оскільки зменшилася кількість міжнародних інвестицій на пізніх стадіях, а місцеві інвестори укладали переважно невеликі угоди на ранніх стадіях. Зважаючи на нестабільну геополітичну та макроекономічну ситуацію, багато розвинених компаній у Скандинавських країнах скоригували свої плани, відклавши нові раунди фінансування на кінець 2023 року або на 2024 рік.

Що очікувати у другому кварталі

Другий квартал цього року, ймовірно, стане ще одним складним періодом для венчурних інвестицій в Європі, зважаючи на високий рівень нестабільності, що панує на ринку. Традиційні венчурні інвестори, ймовірно, залишатимуться обережними, ретельно аналізуючи угоди, щоб оцінити, чи зможуть бізнес-моделі бути стійкими, а також чинитимуть більший тиск на свої портфельні компанії, вимагаючи від них скорочення витрат.

Деякі високо капіталізовані корпорації можуть побачити в нинішніх умовах нові можливості, а не виклики, особливо коли йдеться про поглинання. Також може збільшитись кількість угод з виведення непрофільних активів та угод з приєднання.

Якщо ринкові виклики посиляться протягом наступних кількох кварталів, уряди країн Європи можуть посилити підтримку стартапів.

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Джерело: Мінфін
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