Минулої доби українські захисники ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 194 430 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
660 російських окупантів, 6 танків та 18 БПЛА. Втрати ворога за 6 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3723 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7248 (+10) од,
- артилерійських систем — 3010 (+18) од,
- РСЗВ - 554 (+2) од,
- засоби ППО — 306 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2572 (+18),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5952 (+16) од,
- спеціальна техніка — 380 (+5).
Джерело: Мінфін
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