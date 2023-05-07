Прибуток Berkshire Hathaway Баффета зріс на 13%

Основна частина приросту припала на страховий бізнес, яким володіє холдинг, — прибуток цього напряму загалом становив $2,88 млрд проти $1,34 млрд роком раніше (зростання більш ніж удвічі).

Bloomberg зазначає , що раніше показники компанії перебували під тиском інфляції — через неї зросла вартість матеріалів, що використовуються при ремонті машин, а також підвищилася вартість праці. До того ж Geico зіткнулася з серйозною конкуренцією всередині свого сегменту.

Зокрема, автостраховик Geico заробив $703 млн після кількох збиткових кварталів. Цьому сприяли вищі середні премії, отримані від автовласників, та нижчі витрати на рекламу.

Прибуток залізничного оператора Burlington Northern Santa Fe (BNSF) скоротився рік до року на 9,04%, до $1,247 млрд, а нафтогазової компанії Berkshire Hathaway Energy Company — на 46,3%, до $416 млн.

Таке істотне падіння відображає низку тенденцій, зокрема зниження доходів від комунальних послуг, що регулюються в США, пояснюється у звітності Berkshire.

Чистий прибуток, який сформувався шляхом складання операційного прибутку та фінансового результату за операціями на фондовому ринку, зріс у 6,3 раза порівняно з першим кварталом 2022 року і склав $35,5 млрд. Водночас сам Баффет неодноразово нагадував акціонерам, що «аналіз прибутків чи збитків, отриманих від інвестиційної діяльності в окремо взятому кварталі, зазвичай не має сенсу».

Таке значне зростання цього показника відображає динаміку цін на акції таких компаній, як Apple, у першому кварталі, пише CNBC. З початку року до кінця березня котирування технологічного гіганта, який займає найбільшу частку в портфелі Berkshire Hathaway, підскочили на NASDAQ на 26,9%.

Станом на 31 березня 2023 року близько 77% вартості портфеля Berkshire Hathaway припадало на папери п'яти компаній:

Apple — $151 млрд;

Bank of America — $29,5 млрд

American Express — $25 млрд

Coca-Cola — $24,8 млрд

Chevron — $21,6 млрд.