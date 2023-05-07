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7 травня 2023, 13:20 Читать на русском

Прибуток Berkshire Hathaway Баффета зріс на 13%

Операційний прибуток Berkshire Hathaway Уоррена Баффета виріс за підсумками першого кварталу 2023 року на 12,6%, до $8,065 млрд, випливає зі звітності фінансового конгломерату.

Операційний прибуток Berkshire Hathaway Уоррена Баффета виріс за підсумками першого кварталу 2023 року на 12,6%, до $8,065 млрд, випливає зі звітності фінансового конгломерату.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНа чому заробив БаффетОсновна частина приросту припала на страховий бізнес, яким володіє холдинг, — прибуток цього напряму загалом становив $2,88 млрд проти $1,34 млрд роком раніше (зростання більш ніж удвічі).

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На чому заробив Баффет

Основна частина приросту припала на страховий бізнес, яким володіє холдинг, — прибуток цього напряму загалом становив $2,88 млрд проти $1,34 млрд роком раніше (зростання більш ніж удвічі).

Зокрема, автостраховик Geico заробив $703 млн після кількох збиткових кварталів. Цьому сприяли вищі середні премії, отримані від автовласників, та нижчі витрати на рекламу.

Bloomberg зазначає, що раніше показники компанії перебували під тиском інфляції — через неї зросла вартість матеріалів, що використовуються при ремонті машин, а також підвищилася вартість праці. До того ж Geico зіткнулася з серйозною конкуренцією всередині свого сегменту.

Читайте: На чому заробив Баффет у 2022 році

Прибуток залізничного оператора Burlington Northern Santa Fe (BNSF) скоротився рік до року на 9,04%, до $1,247 млрд, а нафтогазової компанії Berkshire Hathaway Energy Company — на 46,3%, до $416 млн.

Таке істотне падіння відображає низку тенденцій, зокрема зниження доходів від комунальних послуг, що регулюються в США, пояснюється у звітності Berkshire.

Чистий прибуток, який сформувався шляхом складання операційного прибутку та фінансового результату за операціями на фондовому ринку, зріс у 6,3 раза порівняно з першим кварталом 2022 року і склав $35,5 млрд.

Водночас сам Баффет неодноразово нагадував акціонерам, що «аналіз прибутків чи збитків, отриманих від інвестиційної діяльності в окремо взятому кварталі, зазвичай не має сенсу».

Таке значне зростання цього показника відображає динаміку цін на акції таких компаній, як Apple, у першому кварталі, пише CNBC. З початку року до кінця березня котирування технологічного гіганта, який займає найбільшу частку в портфелі Berkshire Hathaway, підскочили на NASDAQ на 26,9%.

Станом на 31 березня 2023 року близько 77% вартості портфеля Berkshire Hathaway припадало на папери п'яти компаній:

  • Apple — $151 млрд;
  • Bank of America — $29,5 млрд
  • American Express — $25 млрд
  • Coca-Cola — $24,8 млрд
  • Chevron — $21,6 млрд.

Для порівняння, на кінець четвертого кварталу частка топ-5 компаній у портфелі оцінювалася приблизно у 75%. При цьому вартість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway за перший квартал зросла на $32 млрд, Вартість пакета в Bank of America, навпаки, за три місяці скоротилася на $4,7 млрд, у Chevron — на $8,4 млрд.

Грошова «подушка» Berkshire виросла за квартал зі $128,6 млрд до $130,6 млрд. Як зазначає Bloomberg, конгломерат Баффета був чистим продавцем цінних паперів, а різниця між продажами та покупками становила $10,4 млрд.

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Джерело: Мінфін
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