Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 193 770 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів, 7 танків та 14 БПЛА. Втрати ворога за 5 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 3717 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7238 (+14) од,
- артилерійських систем — 2992 (+14) од,
- РСЗВ — 552 (+2) од,
- засоби ППО — 306 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2554 (+14),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5936 (+20) од,
- спеціальна техніка — 375 (+2).
Джерело: Мінфін
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