Курс валют на вечір 5 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 5 травня Закриття 5 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,40/40,78 40,20/40,59 20/19

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,80 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,75, євро — 41,40−41,55 грн.

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