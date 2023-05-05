Як позбутись пережитків «совка» в соціальній політиці України (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про те, що не так з соціальною політикою та, як крадуть звідти гроші.
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Джерело: Мінфін
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