Як позбутись пережитків «совка» в соціальній політиці України (відео)

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

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