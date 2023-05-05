Аналітик RoboForex: міжнародні резерви України знову зросли

Валові міжнародні резерви України на початок поточного місяця становили 35,94 млрд. доларів США (відносне зростання до березня — 12,69%). У квітні економіка функціонувала без масштабних відключень електроенергії, проте цього замало початку зростання, хоча Україна навіть відновила експорт електрики. Проте вже лунають прогнози, що влітку відключення світла повернуться, оскільки блоки АЕС буде зупинено для планового ремонту.

Суттєвий вплив на зростання міжнародних резервів нашої країни мало зниження обсягів продажу НБУ іноземних валют на міжбанку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном. У той же час стійкі надходження від міжнародних партнерів дозволяють і надалі утримувати фінансові резерви на достатньому рівні, незважаючи на бойові дії, що продовжуються. Поточне зміцнення гривні щодо інших іноземних валют — цілком заслуга НБУ та міжнародних партнерів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Нижче на діаграмі показано зміни цього показника за останні 13 місяців.

Валові міжнародні резерви України 01.05.2022−01.05.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

Від міжнародних партнерів на рахунки Кабміну надійшло 5,85 млрд. доларів США від МВФ, США та ЄС. На погашення зовнішнього боргу (у тому числі перед МВФ) було спрямовано 446 млн доларів. У квітні цього року негативне сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило 1,37 млрд. доларів США.

«Чисті» міжнародні резерви України 01.05.2022−01.05.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

«Чисті» міжнародні резерви досягли позначки 23,85 млрд доларів — збільшення на 6,33%. Накопичений обсяг забезпечує фінансування 4,7 місяців запланованого імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України, а також проведення поточних операцій уряду та Національного банку. За збереження обсягів щомісячної допомоги міжнародних партнерів на рівні 4,00 млрд доларів США курс гривні буде стабільним і навіть можлива її плавна ревальвація.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,90, а євро досяг позначки 40,80. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.