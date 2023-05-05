Аналітик RoboForex: міжнародні резерви України знову зросли

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

5 травня 2023, 15:05 Читать на русском

Аналітик RoboForex: міжнародні резерви України знову зросли

Валові міжнародні резерви України на початок поточного місяця становили 35,94 млрд. доларів США (відносне зростання до березня — 12,69%). У квітні економіка функціонувала без масштабних відключень електроенергії, проте цього замало початку зростання, хоча Україна навіть відновила експорт електрики. Проте вже лунають прогнози, що влітку відключення світла повернуться, оскільки блоки АЕС буде зупинено для планового ремонту.

Суттєвий вплив на зростання міжнародних резервів нашої країни мало зниження обсягів продажу НБУ іноземних валют на міжбанку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном. У той же час стійкі надходження від міжнародних партнерів дозволяють і надалі утримувати фінансові резерви на достатньому рівні, незважаючи на бойові дії, що продовжуються. Поточне зміцнення гривні щодо інших іноземних валют — цілком заслуга НБУ та міжнародних партнерів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Нижче на діаграмі показано зміни цього показника за останні 13 місяців.

Валові міжнародні резерви України 01.05.2022−01.05.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

Від міжнародних партнерів на рахунки Кабміну надійшло 5,85 млрд. доларів США від МВФ, США та ЄС. На погашення зовнішнього боргу (у тому числі перед МВФ) було спрямовано 446 млн доларів. У квітні цього року негативне сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило 1,37 млрд. доларів США.

«Чисті» міжнародні резерви України 01.05.2022−01.05.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

«Чисті» міжнародні резерви досягли позначки 23,85 млрд доларів — збільшення на 6,33%. Накопичений обсяг забезпечує фінансування 4,7 місяців запланованого імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України, а також проведення поточних операцій уряду та Національного банку. За збереження обсягів щомісячної допомоги міжнародних партнерів на рівні 4,00 млрд доларів США курс гривні буде стабільним і навіть можлива її плавна ревальвація.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,90, а євро досяг позначки 40,80. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами