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5 травня 2023, 14:03 Читать на русском

Платформа United24 за рік зібрала понад $325 мільйонів для України

За рік роботи на фандрейзинговій платформі United24 вдалося зібрали понад $325 млн на допомогу Україні. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За рік роботи на фандрейзинговій платформі United24 вдалося зібрали понад $325 млн на допомогу Україні.
Фото: freepik.com

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«За цей час на рахунки НБУ надійшло понад $325 млн внесків від міжнародних компаній та українського бізнесу, благодійних організацій, світових зірок і простих людей зі 110 країн світу. Маємо 15 амбасадорів», — заявив Федоров.

Що придбали за ці кошти

За словами президента України Володимира Зеленського, за кошти, акумульовані через платформу, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, а також сотні одиниць медичного обладнання та амуніції для українських захисників.

Також придбали першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БПЛА/комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів на деокупованих Миколаївщині й Херсонщині та започаткували перший у світі флот морських дронів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів запустив відбудову перших 18 багатоквартирних будинків за гроші, зібрані на фандрейзинговій платформі United24.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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