Компанію Maxar викупили з біржі за $6,4 мільярда

Компанія Maxar Technologies, яка займається супутниковою зйомкою і неодноразово публікувала супутникові знімки окупованої України, завершила операцію з продажу за $6,4 млрд приватним акціонерам. Про це повідомляє TechCrunch.

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У середу компанія заявила, що її акції більше не котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі після закриття угоди з приватною інвестиційною компанією Advent International та міноритарним інвестором British Columbia Investment Management Corporation. Незабаром її буде виключено з лістингу на фондовій біржі Торонто.

Компанії оголосили про свою угоду про злиття ще в грудні. Тоді прогнозувалось, що акції Maxar, які перебувають в обігу, будуть придбані за $53 за акцію.

Космічна компанія, що базується у Вестмінстері, штат Колорадо, є результатом злиття DigitalGlobe та MDA Holdings Company, що відбулося у 2017 році. Пізніше компанія продала активи MDA за 1 млрд канадських доларів ($765 млн).

Злети та падіння

Компанія Maxar пережила низку злетів і падінь. 2018 рік вона завершила зі збитками в $1,26 млрд через падіння курсу акцій, частково через втрату основного супутника для зйомки.

Але відтоді компанія неухильно відновлювала ціну акцій, закінчивши 2022 рік з прибутком у $2 млрд. Компанія отримала великі контракти від уряду та оборонного відомства США, в тому числі контракт на суму $3,2 млрд від Національного розвідувального управління минулого року.

Нещодавно Maxar отримала контракт від Національного агентства геопросторової розвідки на суму до $192 млн протягом п'яти років.

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