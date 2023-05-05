Компанія Maxar Technologies, яка займається супутниковою зйомкою і неодноразово публікувала супутникові знімки окупованої України, завершила операцію з продажу за $6,4 млрд приватним акціонерам. Про це повідомляє TechCrunch.
Компанію Maxar викупили з біржі за $6,4 мільярда
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У середу компанія заявила, що її акції більше не котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі після закриття угоди з приватною інвестиційною компанією Advent International та міноритарним інвестором British Columbia Investment Management Corporation. Незабаром її буде виключено з лістингу на фондовій біржі Торонто.
Компанії оголосили про свою угоду про злиття ще в грудні. Тоді прогнозувалось, що акції Maxar, які перебувають в обігу, будуть придбані за $53 за акцію.
Космічна компанія, що базується у Вестмінстері, штат Колорадо, є результатом злиття DigitalGlobe та MDA Holdings Company, що відбулося у 2017 році. Пізніше компанія продала активи MDA за 1 млрд канадських доларів ($765 млн).
Злети та падіння
Компанія Maxar пережила низку злетів і падінь. 2018 рік вона завершила зі збитками в $1,26 млрд через падіння курсу акцій, частково через втрату основного супутника для зйомки.
Але відтоді компанія неухильно відновлювала ціну акцій, закінчивши 2022 рік з прибутком у $2 млрд. Компанія отримала великі контракти від уряду та оборонного відомства США, в тому числі контракт на суму $3,2 млрд від Національного розвідувального управління минулого року.
Нещодавно Maxar отримала контракт від Національного агентства геопросторової розвідки на суму до $192 млн протягом п'яти років.
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