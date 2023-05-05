Занепокоєння у банківському секторі США, нафта дешевшає третій тиждень поспіль: що треба знати вранці

Фондові індекси США знижуються четвертий день поспіль

S&P 500 втратив 0,7%, високотехнологічний Nasdaq — 0,5%, а індекс Dow Jones знизився на 0,9%.

Американські фондові індекси знижуються вже четверту торгову сесію поспіль через побоювання, що відновилися, з приводу проблем у банківському секторі США.

Акції регіональних банків продовжують стрімко дешевшати. За підсумками вчорашніх торгів галузевий індекс S&P Regional Banks знизився більш ніж на 5%.

Серед лідерів падіння:

PacWest Bancorp (-50%),

Western Alliance Bancorp (-38%),

Zions Bancorporation (-12%).

Акції Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,5%, гонконзький Hang Seng додав на 0,6%, китайський Shanghai Composite знизився на 0,7%, сінгапурський STI впав на 0,2% %, а південнокорейський Kospi мало змінився.

Все через песимізм на західних торгових майданчиках на тлі банківської кризи у США.

Фондовий ринок Японії у п'ятницю закрито через національні свята.

Половина американців стурбовані збереженням своїх грошей у банках

Згідно з опитуванням Gallup, 48% американців не впевнені в збереженні своїх заощаджень у фінансових установах США, що є максимальним рівнем з часів глобальної економічної кризи 2008 року. Після банкрутства банку Lehman Brothers у 2008 році про такі побоювання заявляли 45% опитаних.

Останнє опитування Gallup було проведено після банкрутства Silicon Valley Bank та Signature Bank, але до поглинання JPMorgan банку First Republic, пише Fox News.

Ціни на нафту падають третій тиждень поспіль

З початку тижня ф'ючерси на Brent подешевшали на 8,5% до $72,82 за барель, а контракти на WTI знизилися майже на 10% до $68,87.

На думку аналітиків, найтриваліше з початку року зниження нафтових цін відбувається на тлі побоювань, що зростають, з приводу уповільнення зростання глобальної економіки, що може завдати шкоди попиту на енергоресурси.

Ще одна причина падіння цін на нафту — нещодавнє рішення Саудівської Аравії знизити вартість сировини для країн Азії.

Попри зниження нафтових цін останнім часом, експерти вважають, що вартість нафти зростатиме в другій половині року на тлі дефіциту, що сформувався.