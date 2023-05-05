Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 193 210 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
620 російських окупантів, 3 танки та 17 БПЛА. Втрати ворога за 4 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 193210 (+620) осіб ліквідовано,
- танків — 3710 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7224 (+8) од,
- артилерійських систем — 2978 (+16) од,
- РСЗВ — 550 (+3) од,
- засоби ППО — 304 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2540 (+17),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5916 (+30) од,
- спеціальна техніка — 373 (+3).
Джерело: Мінфін
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