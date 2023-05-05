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5 травня 2023, 9:00 Читать на русском

Валютний прогноз: ФРС підняла облікову ставку і не має наміру зупинятися

ФРС США підвищила ставку на 0,25% — до 5,25% річних. Глава Федрезерва Джером Пауелл (Jerome Powell) заявив, що регулятор добиватиметься зниження інфляції до 2%. Проблеми в банківській системі не мають критичного характеру. При цьому керівництво ФРС не заявило про «паузу» у циклі збільшення облікової ставки — регулятор «зберігає інтригу». Пауелл також наголосив на важливості своєчасного рішення щодо підвищення «стелі» держборгу США для стабільності фінансової системи. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Долар може послабитись до рівня 1,1115. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0974. Якщо долар США закріпиться під рівнем 1,0974 він зможе зміцнитися до 1,0755. Однак поки що найімовірніший сценарій з його ослабленням.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8967, а підтримка ще не сформована. У разі закріплення ціни нижче 0,8861 долар ослабне до рівня 0,8775. В іншому випадку він може зміцнитись до 0,9018.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6697, а підтримка — на 0,6592. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6619.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 137,54 та підтримки на 133,03. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно подолати опір та закріпитися над ним.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2387, а опір — на 1,2585. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2642.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6162. Опір на момент написання коментаря ще не сформований. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6315.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
5 травня 2023, 11:03
#
Очевидно, що банкопад тепер піде веселіше.
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