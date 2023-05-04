Курс валют на вечір 4 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 4 травня Закриття 4 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,50/40,90 40,30/40,70 20/20

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−37,85 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,78, євро — 41,50−41,65 грн.

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