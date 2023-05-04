Німецький концерн Henkel завершив продаж російських активів за 600 мільйонів євро

Німецький хімічний гігант Henkel заявив про завершення продажу своїх російських активів. Сума угоди становила 54 млрд рублів (600 млн євро). Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за перший квартал 2023 року.

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«20 квітня 2023 року Henkel оголосила про укладання угоди про продаж своєї комерційної діяльності в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. Наразі угода завершена, ціна продажу складає 54 млрд рублів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що німецький концерн Henkel планує завершити продаж бізнесу в Росії в першому кварталі цього року.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року, має у країні 11 заводів. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика).

У Росії компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, «Лоск», «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї «Момент» та Loctite.

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